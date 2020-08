Champions League: Antoine Griezmann mit Kampfansage an Bayern München

Am Freitagabend steigt das vorletzte Viertelfinale dieser Champions-League-Saison - und das hat es in sich. Für den formstarken Rekordmeister FC Bayern München geht es gegen den FC Barcelona ( Champions League Viertelfinale: FC Barcelona - FC Bayern München, Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

Nicht nur Lewandowski ist gefährlich

Will der Weltmeister aber auch noch in der nächsten Woche und bis zum Finale am 23. August in Lissabon auf dem Platz und an der Konsole für Wirbel sorgen, müssen die Katalanen diese Offensive außer Gefecht setzen.