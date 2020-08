BVB: Jadon Sancho bekennt sich zu Borussia Dortmund - Engländer machen Politik

Jadon Sancho gibt ein Bekenntnis zum BVB ab, das eine englische Boulevard-Zeitung in ein schlechtes Licht rückt. Die Behauptungen gehen jedoch an der Wahrheit vorbei.

Damit gab Sancho nach dem Wechselverbot in diesem Sommer und der Bekanntgabe seiner (bereits 2019) vollzogenen Verlängerung bis 2023 ein weiteres Bekenntnis zu den Westfalen ab.

Teamkollege Erling Haaland, der neben Sancho stand, ergänzte: "Der Kerl hier Junge hat großartigen Charakter bewiesen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sancho vermittelt immer noch den Eindruck, voll bei der Sache zu sein."

Englischer Boulevard hält Thema am Leben

Die englische Sun hegt dennoch Zweifel an Sanchos weiterer Identifikation mit dem BVB. Die Boulevard-Zeitung behauptet, dass Sancho jegliche Aussagen zu seiner Zukunft verweigere und im Hintergrund Berater und Zwischenhändler weiterhin an einem Wechsel in diesem Sommer arbeiteten.