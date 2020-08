Summoners War erreicht neuen Meilenstein

Comics, Bücher und Kurzfilme

Von den 234 Ländern, in denen Summoners War bis heute gespielt wird, erreichte es bereits in 132 in die Top-10 der Spiele-Verkäufe im Apple App Store und Google Play Store. In 87 Nationen erreichte es sogar den ersten Platz. Möglich wurde dies durch 116 Millionen weltweite Downloads, von denen 53% auf den Westen, einschließlich Europa sowie Nord- und Südamerika, und 47% auf asiatische Länder fallen. Summoners War erfreut sich nach sechs Jahren also weltweit einer großen Fangemeinde.