Die zweite Grandmasters Saison in Hearthstone startet am 14.8.

Die zweite Saison startet am 14. August. Gespielt wird jeden Freitag, Samstag und Sonntag bis zum 6. September. Dann gibt es eine Pause für die Masters Tour Online: Montreal bevor es am Freitag, 18. September weitergeht. Die Playoffs finden dann bis zum 11. Oktober statt. Zehn neue Grandmasters sind in der zweiten Saison des Jahres mit am Start.