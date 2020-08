CoD-League: Neue Regeln für Teams & Spieler

Am 14. September startet die zweite Saison der Call of Duty-League. Die Teilnehmer müssen sich auf neue Regeln gefasst machen, die den Spielern mehr Rechte und den Organisationen mehr Pflichten zuweist. Die Änderungen zielen im Speziellen darauf ab, Wettkampfbalance und Spielerentwicklungen voranzutreiben sowie für faire Vertragsverhältnisse zu sorgen.

Mehr vertragliche Freiheiten

Für eine Vereinfachung der Teilnahme in mehreren Wettbewerben, wird der „Zwei-Arten-Vertrag“ (Two-Way Contract) eingeführt. Dieser erlaubt es Spielern sowohl in der Challenger-League, in der CoD-League als auch anderen Call-of-Duty-Events anzutreten. Prinzipiell kann jeder Spieler einen solchen Vertrag haben, aber nur maximal zwei dieser Spieler dürfen gleichzeitig in einem Challenger-Team auflaufen. Zusätzlich müssen Spieler, die in einer CoD-League-Partie gespielt haben, mindestens eine Woche warten, bis sie eine Partie in der Challenger-League bestreiten dürfen.