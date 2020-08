Champions League: Thomas Tuchel erleichtert nach Sieg gegen Atalanta Bergamo

Thomas Tuchel steht bei PSG seit jeher unter Erfolgsdruck. Nach dem späten Viertelfinal-Erfolg gegen Bergamo schreit der 46-Jährige seine Erleichterung in die portugiesische Nacht.

Das ließ sich schon allein an den Gefühlsausbrüchen ablesen, die beim sonst eher besonnenen Trainer Thomas Tuchel nach den späten Treffern seiner Mannschaft an der Seitenlinie zu beobachten waren - trotz dessen Mittelfußbruchs, der ihn zwang, das Spiel mit seinem orthopädischen Schuh auf einer Kühlbox sitzend zu verfolgen.

In der heimischen Liga und im Pokal liefert Tuchel zwar seit seiner Ankunft in Paris Titel am Fließband, international muss der Klub mit den großen Ambitionen aber immer wieder zurückstecken.