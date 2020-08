WWE NXT: Velveteen Dream feiert umstrittenes Comeback

Der als Top-Talent geltende Dream (Patrick Clark) war im April in die Negativ-Schlagzeilen geraten : Ihm wurde vorgeworfen, einen minderjährigen Jungen mit Online-Nachrichten belästigt und ihm ein Nacktbild geschickt zu haben - was er dementierte. Seine Erklärung lautete, dass er Opfer eines Hacks gewesen sei.

WWE setzte den schillernden Charakter weiter ein, ehe es im Juni neue Entwicklungen gab: Im Zuge der #SpeakingOut-Bewegung erhoben weitere Personen in sozialen Medien Vorwürfe unangemessenen Verhaltens und veröffentlichten angebliche Chatverläufe mit Clark. Unter anderem behauptete ein junger Independent-Wrestler namens Josh Fuller, dass Clark ihm Nachrichten geschickt hätte, die er als "Grooming" einordnete, als Annäherungsversuch an einen Minderjährigen. Er sei damals 16 gewesen, Clark 19.

Clarks Nachrichten seien "nicht direkt sexuell" gewesen, er sei aber aufgefordert worden, ihm seinen Körper zu zeigen, angeblich um Trainingsfortschritte zu begutachten. Fuller ist nach eigenen Angaben auch mit anderen mutmaßlichen Opfern in Kontakt getreten, was seine Eindrücke gestützt hätte.

WWE ohne Kommentar zu Velveteen Dream

Seit dem Dementi im April hat Clark kein öffentliches mehr abgegeben und auch all seine Twitter-Beiträge gelöscht, auch WWE hat die Angelegenheit nicht mehr kommentiert.

Das einzige Statement, das es zuletzt zu ihm gab, hatte einen anderen Hintergrund: WWE bestätigte Ende Juni - ohne weitere Details zu nennen -, dass Clark in einen Autounfall verwickelt gewesen und kurz im Krankenhaus gewesen war. Einem Bericht von Wrestling Inc. zufolge hatte er eine rote Ampel überfahren und dabei ein anderes Fahrzeug erwischt.

Karrion Kross überrascht Keith Lee mit Feuerball

In seiner Rolle als Dream war Clark am Mittwoch Überraschungsteilnehmer eines Dreikampfs um die Teilnahme an einem Leitermatch um den vakanten North-American-Titel von NXT, Sieger des Matches wurde Cameron Grimes, der den dritten Teilnehmer Kushida pinnte.