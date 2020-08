Champions League: Neymar schenkt Choupo-Moting Man-of-the-Match-Trophäe

Neymar wird durch seine Leistungen gegen Bergamo zum Spieler des Spiels gekürt. Die Trophäe gibt der Superstar aber direkt weiter an Eric Maxim Choupo-Moting.

PSG hat es geschafft. In einer dramatischen Partie haben die Spieler um Trainer Thomas Tuchel noch in letzter Sekunde 2:1 gegen Atalanta Bergamo gewonnen und sich so für das Halbfinale der Champions League qualifiziert.