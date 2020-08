AEW Dynamite: Chris Jericho wird unangenehm überrascht

- Top-Talent MJF zog seine verbalen Attacken auf World Champion Jon Moxley (den ehemaligen Dean Ambrose) erneut wie den Wahlkampfauftritt eines Präsidentschaftsbewerbers auf, versprach AEW von einem "Diktator" zu befreien. Moxley hatte keine Lust, sich das nochmal bis zum Ende anzuhören: Er kam zum Ring, ging auf MJF los und verpasste ihm den Paradigm Shift. Bei der Großveranstaltung All Out am 5. September folgt das richtige Titelduell.

- Im Hauptkampf des Abend bekam es der frühere AEW-Champion Chris Jericho ein zweites Mal mit Kult-Phänomen Orange Cassidy zu tun, den Mann, der des Publikum unter anderem damit verblüfft, dass er große Teile seiner Kämpfe mit den Händen in den Hosentaschen bestreitet. Den Kampf gegen seinen Erzrivalen Jericho - geleitet vom langjährigen WWE-Ringrichter Mike Chioda, der nach seiner Entlassung dort nun bei AEW angeheuert hat - ging Cassidy mit mehr Ernst als üblich an und Jericho sah sich genötigt, unfaire Hilfe von seinen Kollegen vom Inner Circle in Anspruch zu nehmen. Santana und Ortiz wurden zwar noch von Cassidys Verbündeten, den Best Friends, neutralisiert, Jake Hager aber nutzte die Verwirrung, um Cassidy einen Powerslam zu verpassen. Mit einem Tritt in die Weichteile und dem Judas Effect wollte Jericho, dem Chioda vorher den Baseballschläger abnahm, den er einsetzen wollte, den Kampf dann beenden. Cassidy jedoch wich dem Finisher Jerichos aus, rollte ihn ein - und besiegte ihn. Es war der größte Triumph in Cassidys Karriere, zumal es für Jericho erst die zweite Niederlage in einem Einzelmatch bei AEW war.