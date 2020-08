Champions League: Leipzig - Atletico LIVE im TV, Stream, Liveticker

Julian Nagelsmann beim Abschlusstraining in Lissabon © Getty Images

RB Leipzig geht mit viel Selbstbewusstsein in das CL-Viertelfinale gegen Atletico Madrid. In Lissabon können die Leipziger einen großen Schritt zum größten Vereinserfolg der Geschichte machen.

RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann gehen auch ohne ihren bisherigen Topstürmer Timo Werner selbstbewusst in das Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid (Champions League: RB Leipzig - Atletico Madrid im LIVETICKER). "Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen", sagte der 33-Jährige.