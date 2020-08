FC Bayern: Coutinho und Perisic spielen in Lissabon um ihre Zukunft

Am kommenden Freitag wartet der FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League. ( Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr., ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Bei einem Sieg steigt am darauffolgenden Mittwoch in Lissabon das Halbfinale. Die möglichen Gegner wären Manchester City oder Olympique Lyon. Bei einer Niederlage werden die Münchner bereits am kommenden Samstag die Heimreise antreten.