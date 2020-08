2. Bundesliga: KSC-Kader zu klein - Eichner-Team beendet Test in Unterzahl

Christian Eichner schaffte mit dem Karlsruher SC den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga © Imago

Der Kader des Karlsruher SC stößt im Test gegen den 1. FC Saarbrücken an seine Grenzen. KSC-Trainer Christian Eichner reagiert gefrustet.

Der Zweitligist musste die Partie am Mittwoch gegen Drittliga-Aufsteiger in Unterzahl beenden, weil Trainer Christian Eichner nach der Verletzung von David Trivunic in der zweiten Hälfte keine Ersatzspieler mehr auf der Bank hatte.