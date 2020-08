NFL: Tägliche Coronatests bis 5. September

Die NFL-Saison soll am 10. September starten © Getty Images

Vor dem Start der NFL-Saison am 10. September verlängert die Liga in Absprache mit der Spielergewerkschaft NFLPA die regelmäßigen Coronatests.

Das gab die NFLPA am Mittwoch bekannt. Bislang war vorgesehen, lediglich über zwei Wochen jeden Tag Kontrollen vorzunehmen. Jetzt wurde der Zeitraum verlängert.

Derzeit finden die Trainingscamps der Klubs statt, die Saison soll am 10. September beginnen. In den Camps waren bis zum 5. August 56 Spieler positiv getestet worden.

Die NFL will ihre Saison im Gegensatz zum Basketball (NBA) und Eishockey (NHL) nicht in einem abgeschlossenen System ("Bubble") austragen. Die Vorbereitungsspiele fallen in diesem Jahr aus.