Neuauflage aus dem Frühling - Das Finale der Prime League

Die Prime League gibt heute bekannt, dass die Summer Finals der deutschsprachigen League of Legends-Liga am 16. August 2020 online zwischen FC Schalke 04 Evolution und mousesports ausgetragen werden.

Revanche für mouz?

“Dass wir mit FC Schalke 04 Evolution und mousesports dasselbe Finale auch im Sommer erleben dürfen, war zu Beginn des Splits im Juni genauso wenig absehbar, wie noch in der vorletzten regulären Spielwoche” so Franz Streckhardt, ERL Lead und Beauftragter der Prime League bei Riot Games. “Alle zehn Teams haben jede Woche erneut für den Einzug in die Playoffs gekämpft und sind dabei merklich an ihre Grenzen gestoßen. Innerhalb des ohnehin schon überragenden Splits war die Entwicklung der Teams ein fantastisches Zuschauererlebnis. Beide Teams müssen jetzt die letzten Reserven abrufen, denn das Finale wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder kleine Fehler bestraft wird.“