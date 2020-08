Bundesliga: Testspiel-Siege für Gladbach und Union - Remis für FCA

Zwei Siege und ein Remis: Die Testspiele der Bundesliga-Klubs fallen am Mittwoch vorwiegend positiv aus. Nur der FC Augsburg muss einen Dämpfer hinnehmen.

Bei Borussia Mönchengladbach und Union Berlin haben zwei Neuzugänge ihre ersten Treffer bejubelt, der FC Augsburg musste in der Vorbereitung den ersten Dämpfer hinnehmen.

Hannes Wolf gelang im ersten Einsatz für Borussia Mönchengladbach gleich sein erstes Tor. Beim 4:0 (1:0) gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl sorgte der Mittelfeldspieler in der Schlussphase für das zwischenzeitliche 3:0 (82.).

Teuchert trifft für Union - Kruse noch nicht dabei

Auch dank Angreifer Cedric Teuchert hat Union Berlin im zweiten Testspiel den zweiten Sieg gefeiert. Der Neuzugang von Schalke 04 besorgte beim 2:0 (1:0) gegen den künftigen Zweitligisten Würzburger Kickers mit seinem Premierentreffer in der 64. Minute den Endstand. Zuvor hatte Florian Hübner (39.) die Eisernen vor Geisterkulisse an der Alten Försterei in Führung gebracht.