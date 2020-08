NBA: Patrick Beverley von Los Angeles Clippers trauert um verstorbenen Freund

Patrick Beverley kämpft mit den Los Angeles Clippers in der Bubble um den Titel © Imago

Patrick Beverley verlässt Ende Juli kurzfristig die Bubble in Orlando. Nun ist klar, was passiert war. Der Clippers-Guard spricht über die schwierige Zeit.

Kurz vor Restart der NBA Ende Juli hatte Clippers-Guard Patrick Beverley die Bubble im Disney World in Orlando aufgrund eines familiären Notfalls vorübergehend verlassen.

Nun ist klar, was passiert war. Davaris Davis, einer seiner besten Freunde des 32-Jährigen, war in Chicago am 20. Juli erschossen worden.