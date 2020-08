Champions League: Rummenigge offen für Reformen - der SPORT1-Kommentar

Das aus der Not geborene Finalturnier der Königsklasse lobte Rummenigge schon vor dem ersten Spiel in Lissabon als vollen Erfolg und blendende Idee. Eine Idee, die auch Basis für die Neuausrichtung der Champions League ab 2024 werden könnte?

Rummenigge hat mit Kritik recht

K.o.-Modus gibt Champions League ganz neue Würze

Ein K.-o.-Modus wie jetzt in Lissabon gibt dem Wettbewerb da tatsächlich eine ganz neue Würze. In einem Spiel kann es immer mal zur Sensation kommen, es kommt Pokal- bzw. Turnier-Feeling auf. Klasse statt Masse lautet das Motto. Vielleicht will Rummenigge, den nahenden Abgang als Bayern-Boss am Horizont in Sicht, die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Im Zuge der Corona-Pandemie gab es aus der Branche viele Aussagen, dass der Fußball sich wieder verändern müsse.