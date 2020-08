RB Leipzig: Julian Nagelsmann erklärt Plan gegen Atlético Madrid ohne Timo Werner

So will Leipzig Atlético überraschen

"Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen", sagte der 33 Jahre alte Coach vor dem Kracher-Duell mit Atlético Madrid: "Ich denke, dass wir die nötige Offensivpower haben, um vor das Tor zu kommen." ( Champions League: RB Leipzig – Atlético Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER )

+++ Das war's +++

+++ "Atlético hat außergewöhnlich gute und talentierte Spieler " +++

+++ "Wer jetzt keine Anspannung hat, muss zum Arzt" +++

+++ Nagelsmann zu möglichem Finale gegen Bayern +++

+++ Kein Werner? "Spielen nicht in Unterzahl" +++

+++ Besonderes Spiel für Gulacsi +++

+++ Nagelsmann verpricht mutigen Auftritt +++

+++ Halstenberg und Schick wackeln +++

+++ Nagelsmann erklärt seinen Plan +++

Timo Werner, der bereits beim FC Chelsea weilt, wird Leipzig in der Champions League fehlen. Wie Nagelsmann ihn ersetzen will und was sein Plan gegen den früheren CL-Finalisten Atlético aussieht, erklärt er ab 18 Uhr auf der Pressekonferenz. Auch Keeper Peter Gulacsi ist am Start.