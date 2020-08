Champions League: Ousmane Dembélé im Barcelona-Kader gegen Bayern

Für Ousmane Dembélé ist das Ende der langen Leidenszeit in Sicht. Der Ex-Dortmunder steht im Kader des FC Barcelona für das Finalturnier der Champions League.

Der Ex-Dortmunder wurde von Trainer Quique Setién in den Kader für das Finalturnier in der Champions League berufen. Das gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt.