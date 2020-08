VOLTA in FIFA 21 - zurück zum Hallenfußball

Mit FIFA 20 erfuhr der Hallenmodus ein Revival, stieß in Form von VOLTA jedoch auf wenig Gegenliebe. Auch in FIFA 21 ist er enthalten. Was hat sich geändert?

Was nach einer guten Idee klang, entwickelte sich schnell zu einem Feature, das zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde, aber nicht an die Popularität des schon als legendär gehandelten Hallenmodus oder der FIFA Street-Reihe heranreichte.

VOLTA in FIFA 21 - die Key-Features

Skill-Moves, Abschlüsse und mehr

In der zweiten Ausgabe des VOLTA-Modus wird erneut starker Fokus auf die Handhabe des Balles gelegt. Spieler sind nun dazu in der Lage mit der Nutzung der R3-Taste plus einer Bewegung des linken Sticks den Ball in eine beliebige Richtung zu flicken. Das Ganze dient als Basis für weitere Tricks, die die Spieler je nach Skill-Level ausführen können.