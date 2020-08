Champions League: RB Leipzig ohne Timo Werner - so plant Nagelsmann

Nagelsmann: Werner hat "andere im Team geblockt"

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch ergänzte der Trainer: "Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen, und wir werden ihn mit einem fähigen Spieler ersetzen. Ich kann verraten, dass elf Spieler beginnen werden. Aber ich werde nicht verraten, wer für ihn spielt. Wir haben Qualität. Timo hätte morgen begonnen, aber wir können ihn ersetzen und haben die Power, vors Tor zu kommen."

Offensivspieler Emil Forsberg nahm seine Mitspieler in die Pflicht, Werners Fehlen als Chance für die eigene Entwicklung zu nutzen. "Ihnen bietet sich durch Timos Abschied eine große Chance, sich jetzt noch mehr in den Fokus zu spielen und zu zeigen, dass sie das Zeug zum Leistungsträger haben", sagte der Schwede bei t-online.de .

Zwei Optionen als Werner-Ersatz

Option eins sei, vorne gegen Atléticos robuste Abwehrspieler mit "zwei richtigen Kanten" zu spielen, also mit Yussuf Poulsen und Patrik Schick, der wohl wieder zur AS Rom zurück muss. Option zwei sei, "dass wir mit sehr vielen wuseligen Mittelfeldspielern auflaufen", sagte Nagelsmann, "quasi so spielen, wie Barcelona jahrelang gegen Atlético in der Liga gespielt hat."