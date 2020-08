FC Bayern: Staatsschutz ermittelt nach Rassismus-Vorwürfen

FC Bayern prüft den Sachverhalt

"Wir werden mit unseren zuständigen Stellen Echtheit und Sachverhalt aufklären und anschließend bewerten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu keine Aussage in der Öffentlichkeit abgeben können", hieß es in der Stellungnahme der Bayern.

Seit September 2018 sind nach WDR -Informationen zudem vier anonyme Schreiben an den FC Bayern geschickt worden, in denen sich namentlich nicht genannte Eltern über den Umgang des erwähnten Mitarbeiters mit ihren Kindern beklagen.

Andere Eltern erhärten Anschuldigungen nicht

"Der FC Bayern steht mit all seinen Mannschaften, all seinen Spielern und Spielerinnen aus den unterschiedlichsten Nationen, mit all seinen Mitgliedern, Partnern und Freunden für eine Welt, in der Rassismus, Diskriminierung, Hass, Ungerechtigkeit und Gewalt keinen Platz haben", waren die Worte von Präsident Herbert Hainer noch im Juni.