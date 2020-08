Champions League: Damir Skomina pfeift FC Bayern gegen Barcelona

Damir Skomina wird das Champions-League-Viertelfinale der Münchner gegen den FC Barcelona leiten. An ihn haben die Bayern ausschließlich gute Erinnerungen.

Der Slowene Damir Skomina wird das Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Barcelona ( Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr., ab 21 Uhr im LIVETICKER ) leiten.

Das bestätigte die UEFA am Mittwoch. Die Katalanen haben von fünf Begegnungen unter der Leitung Skominas vier gewonnen und eine verloren.

Diese eine Partie war die heftige 0:3-Heimniederlage gegen die Münchner in der Saison 2012/13, an deren Ende der FC Bayern den Henkelpott in Empfang nahm.