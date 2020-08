HBL: Präsident Uwe Schwenker warnt - "Geisterspiele ein Riesenproblem"

Die HBL hält an ihrem Saisonstart am 1. Oktober weiter fest. HBL-Präsident Uwe Schwenker bekräftigt, dass Geisterspiele "ein Riesenproblem" wären.

"Wir halten fest an unserem geplanten Starttermin am 1. Oktober. Das ist klar. Es gibt momentan keine Bestrebungen, den Start nach hinten zu verschieben", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker: "Es ist wichtig, dass der Handball wieder sichtbar wird."

HBL-Boss Schwenker: "Geisterspiele ein Riesenproblem"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich am Rande der Konferenz der Gesundheitsminister am Dienstag ausdrücklich gegen eine schnelle Rückkehr von Zuschauern bei den Spielen der Fußball-Bundesligen ausgesprochen. "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", so der CDU-Politiker via Twitter.