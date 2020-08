FC Barcelona vermeldet positiven COVID-19-Test

Der Champions-League-Gegner des FC Bayern vermeldet einen positiv getesteten Akteur. Für das Turnier in Lissabon soll es keine Auswirkungen haben.

Der FC Barcelona hat bekannt gegeben, dass es in seinem Aufgebot einen Spieler gibt, der positiv auf COVID 19 getestet worden ist.

Die Tests seien am Dienstag bei neun neuen Spielern durchgeführt worden, die am heutigen Mittwoch in die Saisonvorbereitung starten sollten.