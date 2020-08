Formel 1: Kolumne von Ralf Bach über Trennung von Vettel und Ferrari

Es liegt quasi in den Genen des italienischen Traditionsrennstalls. Die Gene hat ihnen der 1988 verstorbene Firmengründer Enzo Ferrari eingehaucht, der in Maranello immer noch präsent ist wie ein Poltergeist, den alle fürchten.

In den letzten Jahren glänzte der Brite vor allem in brenzligen Situationen mit seiner souveränen Fahrweise. Zudem steigert er sich von Jahr zu Jahr noch einmal. Nur noch ein Titel fehlt ihm zu Schumachers Rekord - und mit Hilfe seines bärenstarken Mercedes sollte dieser nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen © Getty Images

PLATZ 4 - JUAN MANUEL FANGIO (5 WM-Titel, 24 Grand-Prix-Siege): Der Argentinier prägte die Anfangszeit in der Formel 1. In nur sieben Jahren wurde er sage und schreibe fünf Mal Weltmeister. Seine 24 Siege erlangte er bei nur 51 Starts - das ergibt eine Quote von 47 Prozent - zum Vergleich: Hamilton liegt bei 33 Prozent, Schumacher knapp unter 30 © Getty Images

Mit dem McLaren-Team feierte er in der Königsklasse die größten Erfolge. Der Franzose ging analytisch an die Rennen heran und handelte sich mit seiner schlauen Fahrweise den Spitznamen Professor ein. Mit Senna duellierte er sich nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch in den Medien © Getty Images

PLATZ 6 - JACKIE STEWART (3 WM-Titel, 27 Grand-Prix-Siege): In seinen neun Jahren in der Königsklasse krönte sich der Brite dreimal zum Weltmeister und schaffte das, wovon die meisten Sportler träumen: Auf dem Höhepunkt der Karriere, nach dem dritten Titel, trat er ab. Mit 27 Siegen bracht er Fangios Rekord - erst Prost übertraft ihn © Getty Images

PLATZ 8 - SEBASTIAN VETTEL (4 WM-Titel, 53 Grand-Prix-Siege): Als Red-Bull-Pilot feierte der Deutsche die größten Erfolge. In den Jahren 2010 bis 2013 wurde er vier Mal in Folge Weltmeister und dominierte die Königsklasse © Getty Images

Bei seinem ersten Titel war er der bis dahin jüngste Weltmeister in der Geschichte. Im McLaren-Cockpit lief es am Ende alles andere als rund. Nach der Saison 2018 beendete Alonso seine Formel-1-Karriere, allerdings gibt es immer wieder Comeback-Gerüchte. 2019 gewann er zudem die 24 Stunden von Le Mans © Getty Images

PLATZ 9 - FERNANDO ALONSO (2 WM-Titel, 32 Grand-Prix-Siege): Der Spanier war einer der Dauerbrenner der Formel-1-Geschichte. Zwischen 2001 und 2018 ging Alonso in der Königsklasse an den Start. In 308 Rennen stand er 97 Mal auf dem Podium © Getty Images

Bei Tempo 220 verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen eine Felswand und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Lauda erlitt schwere Verletzungen, saß schon 42 Tage danach aber wieder im Rennwagen. Am 21. Mai 2019 verstarb der Österreicher, nach seinem sechsten WM-Titel dankte Hamilton ihm ganz besonders © Getty Images

PLATZ 10 - NIKI LAUDA (3 WM-Titel, 25 Grand-Prix-Siege): 15 Jahre lang fuhr Lauda in der Formel 1 - dreimal krönte er sich zum Weltmeister (davon zweimal als Ferrari-Pilot). In Erinnerung blieb Lauda den meisten Fans vor allem wegen seines schweren Unfalls auf dem Nürburgring © Getty Images

Piquet, nach dem zwei Rennstrecken in Brasilien benannt sind, konnte während seiner aktiven Zeit vor allem mit langsamen Stadtkursen wie in Monaco nichts anfangen. Durch seine provokante Art geriet er häufiger mit anderen Fahrern aneinander © Getty Images

1992 wurde er Weltmeister, ein Jahr später wechselte er in die IndyCar World Series und holte als erster Rookie überhaupt gleich in der ersten Saison den Meistertitel! Seine Kampfstärke brachte ihm in Italien den Spitznamen "Il Leone" ("Der Löwe") ein © Getty Images

Enzo Ferrari hatte besondere Aura

Die Aura des alten Mannes ist in der Tat noch allgegenwärtig. Auch heute noch erstarren selbst technokratische Ferrari-Ingenieure in ehrfürchtigem Schweigen, wenn sie seinen Namen hören. Als würde der Patriarch als Geist neben ihnen stehen und sie beobachten.

Allein: Enzo Ferrari war kein Heiliger. Die Mischung aus Leidenschaft und Härte machte den großen mächtigen Mann mit der dunklen Brille zur Legende. Die Triumphe, aber auch die Tragödien. Alberto Ascaris tödlicher Unfall mit einem Sportwagen in Monza gehört dazu. Graf Berghe von Trips letzte Fahrt in Monza, als der Horremer 15 Zuschauer mit in den Tod riss, ebenso.

Lauda erstes Mobbingopfer

"Da habe ich mir gedacht: So, nicht mit mir. Das war gut so und motivierte mich, am Leben zu bleiben." (Lauda über die Momente nach der Letzten Ölung wegen des Nürburgring-Unfalls) © YouTube

Prost ebenfalls betroffen

1990 lief noch alles in die richtige Richtung. Der Franzose gewann fünf Rennen und wurde Vizeweltmeister. Ein Jahr später baute Ferrari eine Fehlkonstruktion, mit der auch ein Fahrgenie wie der Franzose keine Chance hatte. Ferrari brauchte ein Bauernopfer und fand es in Prost.

Nach dem sechsten Rennen in Mexiko schmissen die Italiener ihn raus. Angeblich, weil er Ferrari beleidigt hatte. Das Auto fahre sich wie ein LKW, soll Prost gesagt haben. Einen Ferrari aber könne man nicht mit einem Lastwagen vergleichen, konterten die Verantwortlichen in Enzos Maranello.

Es ist vollbracht! Mick Schumacher hat seinen ersten Sieg in der Formel 2 gefeiert. Der 20-Jährige gewann am 4. August den 16. Saisonlauf im Unterbau der Königsklasse nach einer souveränen Vorstellung von der Pole Position © Getty Images

Schumacher blieb fehlerlos und sicherte den Sieg letztlich mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Nobuharu Matsushita. Das zuvor beste Ergebnis war dem Sohn von Michael Schumacher Ende Juni in Österreich mit Platz vier nach einer Aufholjagd gelungen © Imago

Zuletzt hatte Schumacher für ein weiteres Highlight gesorgt. Im Weltmeister-Ferrari F2004 seines Vaters drehte Deutschlands Rennsport-Nachwuchshoffnung drei Runden am Hockenheimring. Dabei sorgte er für große Emotionen © Getty Images

"Es war unglaublich, cool. Ich war richtig nostalgisch, in diesem Auto zu sitzen", sagte der 20-Jährige nach der Showeinlage. "Ich hoffe, dass ich in der Formel 1 hier oder irgendwo anders in Deutschland noch fahren kann" © Getty Images

In der vergangenen Saison fuhr der 20-Jährige in der Formel 3 diverse Siege ein und schnappte sich am Ende die Meisterschaft © SPORT1-Grafik: Heinemann/ Knigge/ Getty Images/ Picture Alliance

Im Anschluss verkündete sein Prema-Racing-Team, dass Schumacher 2019/20 in der Formel 2 startet. SPORT1 zeigt die Karriere des Senkrechtstarters in Bildern © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images/iStock

Bevor der Schumi-Spross im professionellen Motorsport seinen Platz findet, sorgt er auf der Kartbahn für Furore. Um Medien-Trubel zu vermeiden, tritt er aber nicht unter seinem echten Namen an, sondern fährt unter dem Pseudonym "Mick Betsch" - dem Mädchennamen seiner Mutter Corinna © imago

2013 belegt er bei der deutschen Junioren-Kartmeisterschaft den dritten Platz. Im Jahr darauf fährt er unter dem Namen "Mick Junior" bei internationalen Meisterschaften. Bei EM und WM wird er jeweils Zweiter © imago

2015 erscheint der damals 16-Jährige erstmals auf der ganz großen Bildfläche. Mit dem Namenszug "M. Schumacher" auf dem Overall startet er für Van Amersfoort Racing in der ADAC Formel 4 © Getty Images

Bei seinem ersten Rennen in Oschersleben kommt er als Neunter ins Ziel und sammelt direkt die ersten Punkte. Nach dem Rennen wird er als Bester Rookie ausgezeichnet. Im dritten Rennen des Wochenendes gelingt Schumacher vom zweiten Platz startend direkt der erste Sieg © Getty Images

Anfang 2016 wechselt Mick Schumacher zum Prema Powerteam. In Misano gewinnt er die ersten beiden Saisonrennen in der italienischen Formel 4. Es folgen weitere Siege. Mit 16 Punkten Rückstand wird er in der Meisterschaft Zweiter hinter Marcos Siebert © Getty Images

In der deutschen Formel-4-Serie darf sich Schumacher über Siege freuen. Ganze fünf Mal steht er am Ende ganz oben. Auch in dieser Meisterschaft steht Rang zwei in der Gesamtwertung © Getty Images

2016/17 sieht man Schumacher in einer weiteren Serie siegen. In der MRF Challenge Formel 2000 bestreitet er erstmalig die gesamte Saison. In Bahrain gewinnt er zwei von vier Rennen. Nach Rang drei in der Endabrechnung wechselt er innerhalb des Teams in die Formel 3 - im legendären Benetton seines Vaters macht er auch eine gute Figur © Getty Images

In seiner ersten Saison läuft es jedoch noch nicht wie gewünscht. Ein dritter Platz in Monza ist sein einziger Podestplatz der Saison. Anders als seine Teamkollegen, die dank Siegen am Ende auf den Plätzen drei und vier landen, muss sich Schumacher mit Platz zwölf begnügen. Helfen die Tipps von Kimi Räikkönen? © Getty Images

2018 läutet Schumacher seine zweite Saison in der Formel 3 ein. Mit Prema Theodore Racing gewinnt er in Spa sein erstes Rennen in dieser Serie. Nach weiteren Erfolgen gelingt es ihm, auf dem Nürburgring alle drei Umläufe für sich zu entscheiden. Sein Bekanntheitsgrad steigt - Dirk Nowitzki lädt ihn zu seinem Charity-Fußballspiel ein © Getty Images

Während er zwei Rennwochenenden vor Saisonende noch auf Rang zwei liegt, dreht er in Spielberg auf und übernimmt die Führung von Daniel Ticktum. Weil er diese bis zum Schluss nicht mehr hergibt, gewinnt er den ersten Meistertitel im professionellen Rennsport. Mama Corinna ist mächtig stolz © imago

Nach dem letzten Rennen verkündet das Prema Powerteam, dass Schumacher in der kommenden Saison in der nächsthöheren Formel 2 an den Start gehen wird. Damit bleibt er seinem Team auch weiterhin erhalten © Getty Images

Neben seinem Engagement in der Formel 2 wird Schumacher in der "Ferrari Academy" als Simulatorpilot anheuern und zudem ausgewählte Testfahrten absolvieren. Der erste Schritt in die Königsklasse © Getty Images

Bei seinem Debüt in der Formel 2 sammelte er erste gute Erfahrungen. Schumacher fährt auf die Plätze acht und sechs, am Sonntag steht er in seinem zweiten Rennen sogar auf der Pole Position. Große Fehler leistet er sich nicht, die fehlende Erfahrung im 620-PS-starken Boliden macht sich aber bemerkbar © Getty Images

Am 02. April 2019 steigt Mick Schumacher erstmals in einen Ferrari. Um 9.10 Uhr Ortszeit dreht Schumacher in Bahrain seine erste offizielle Runde in einem Formel-1-Boliden © Getty Images

Fokussierter Blick: Schumacher legt los - zwölf Jahre und vier Monate nach dem letzten Rennen seines Vaters Michael. Das Medieninteresse ist sehr groß. Schumacher gehört seit Mitte Januar zur Ferrari Driver Academy © Getty Images

Schumacher fährt im Cockpit des Ferrari SF90, dem Dienstwagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Eine Gratulation zum Debüt in der Königsklasse schickt Ferraris Rivale Mercedes. "Das ist ziemlich cool", schreibt das Weltmeisterteam bei Twitter: "Es ist etwas Besonderes, den Namen Schumacher wieder auf einem Formel-1-Auto zu sehen" © Getty Images

Schumacher absolviert bei seiner Premiere 56 Runden. In der Tageswertung landet er sogar auf den zweiten Platz. Der Auftritt bei den Testfahrten in Bahrain sei "ein Werbespot für die Zukunft" gewesen, schreibt die "Gazzetta dello Sport", der Deutsche sei als "Symbol und Hoffnungsträger" auf die Strecke gegangen © Getty Images

Einen Tag später sitzt er für Alfa Romeo am Steuer. Alfa Romeo, das frühere Sauber-Team, arbeitet eng mit Motorenlieferant Ferrari zusammen. Schumacher verkauft sich erneut teuer und fährt die sechstschnellste Zeit © Getty Images

Gemeinsam mit Dirk Nowitzki organisiert er erneut das Benefizspiel "Champions for Charity". Die Nowitzki All Stars unterliegen Schumacher & Friends in Leverkusen mit 5:7 (3:4), Schumacher trifft einmal © Getty Images

Am 27. Juli darf Schumacher dann erneut im Formel-1-Boliden sitzen. In Hockenheim fährt er im Ferrari seines Vaters Michael. Er genießt das kurze Erlebnis in vollen Zügen: "Den Motor zu spüren, die Vibration – da war so viel Energie" © Getty Images

Am 4. August folgt der Premierensieg in der Formel 2 am Hungaroring. In der Gesamtwertung klettert Schumacher mit nun 45 Zählern auf den elften Platz und bestätigt seine derzeit gute Form © Imago