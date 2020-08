Promi Big Brother: Werner Hansch spricht über Pressekonferenz mit Christoph Daum

Nach wochenlangem Zoff mit dem damaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß ließ sich Leverkusen-Trainer Daum zu einer Haarprobe überreden – mit fatalen Folgen. Denn Daum wurde so Kokainkonsum nachgewiesen, seine geplante Beförderung zum Bundestrainer platzte.

Bayers Coach flüchtete in die USA und kam erst einige Monate später wieder zurück nach Deutschland. Dort hielt er dann eine Pressekonferenz ab, bei der Sportreporter-Legende Werner Hansch ihn unterstützte.

Der inzwischen 81-Jährige blickte im TV-Format "Promi Big Brother" auf Sat.1 zurück. So habe er eines Abends einen Anruf bekommen. Daum teilte ihm mit, dass er wieder in Deutschland sei und am nächsten Tag eine Pressekonferenz abhalten wolle, erzählte Hansch. Er benötige jemanden, der ihm die Fragen sortiere.