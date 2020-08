NBA: Donald Trump kritisiert NBA-Stars, MLB und NFL - Lob für NHL

NBA-Restart: So macht sich LeBron James fit

Zuletzt hatte er das Knien der Sportler bei der US-Hymne als "erbärmlich" bezeichnet, nun folgt der nächste Schlag. Nach Kritik einiger Spieler an seinen Aussagen, die Trump selbst aber gar nicht mitbekommen haben will, hat der Politiker in einem Interview mit Fox Sports Radio nachgelegt.