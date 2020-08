Formel 1: Kopier-Affäre um Racing Point geht vor das FIA-Berufungsgericht

Das Corpus delicti: Am RP20 entzündet sich ein lange anhaltender Streit unter den Formel-1-Teams © Imago

McLaren dagegen beteiligt sich nun doch nicht an der Berufung, Williams und Racing Point selbst ließen kurz vor Ablauf der Frist am Mittwochmorgen ihre Position noch offen. Der Königsklasse dürfte damit nun ein langwieriger Prozess bevorstehen. Racing Point wird vorgeworfen, die vorderen und hinteren Bremsbelüftungen seines diesjährigen Rennwagens nicht selbst entworfen, sondern das Design von Mercedes unerlaubt kopiert zu haben.

Dies bestätigte die FIA grundsätzlich in ihrem Urteil und verhängte eine Geldstrafe über 400.000 Euro sowie den Abzug von 15 WM-Punkten in der Konstrukteurswertung. Sein Auto darf das Team allerdings weiter in unveränderter Form nutzen, dies ist der Hauptkritikpunkt der Konkurrenz.