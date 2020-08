LoL: Carry-Spieler Sneaky deutet Rückkehr an

Der legendäre ADC Sneaky zieht für nächstes Jahr ein Comeback in Betracht. Ob ihn eines der Top-Teams verpflichten will und er zu alter Stärke zurückfindet, ist fraglich.

Rückkehr in die LCS

Eine Rückkehr in die nordamerikanische LCS hält der verwandlungsfreudige Cloud9-Veteran für am wahrscheinlichsten. Er sei bereits auf der Suche nach Organisationen, um alle Möglichkeiten auszuloten. Chancen auf ein Comeback in der höchsten Spielklasse betrachtet er trotz aller Erfolge skeptisch: "Ich gebe keine Garantie, dass ich mich einem Team anschließen werde – vielleicht will mich auch keiner haben, wer weiß."