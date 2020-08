NHL, Playoffs. Tampa Bay Lightning vs. Columbus Blue Jackets historisch lange

Die Tampa Bay Lightning (in blau) haben das viertlängste Spiel der NHL-Geschichte gewonnen © Getty Images

Wahnsinnige Partie in der NHL. Zu Beginn der Playoffs kommt es zwischen den Tampa Bay Lightning und den Columbus Blue Jackets zum viertlängsten Spiel der Historie.

Die Tampa Bay Lightning haben in einem epischen Auftaktspiel im Achtelfinale der Playoffs in der NHL den längeren Atem behalten.

Nach 150 Minuten und 27 Sekunden siegte das Team aus Florida im viertlängsten Playoff-Spiel der Ligageschichte durch den Treffer von Brayden Point in der fünften Overtime mit 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets und ging mit 1:0 in der Best-of-seven-Serie in Führung.