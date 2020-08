NBA: Giannis Antetokounmpo fliegt nach Kopfstoß gegen Wagner vom Parkett

Außergewöhnliche Szene in der NBA. Nach einem Kopfstoß gegen den Deutschen Moritz Wagner fliegt Giannis Antetokounmpo zum vierten Mal in seiner Karriere vom Feld.

Mo Wagner kam von der Bank aus auf sechs Punkte. Isaac Bonga, der in der Starting Five stand, brachte es auf zehn Zähler. ( Spielplan der NBA )

Suns feiern nächsten Sieg

Neben den Bucks haben auch die Phoenix Suns ihren nächsten Sieg gefeiert. Gegen die Philadelphia 76ers siegten die Suns mit 130:117 und sind mit sieben Siegen in sieben Spielen in der NBA-Bubble weiterhin ungeschlagen. Die Playoff-Hoffnungen in Phoenix bleiben damit auch weiterhin am Leben.