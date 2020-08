Champions League: Kylian Mbappé kann gegen Atalanta wohl spielen

Paris Saint-Germain kann im Viertelfinale der Champions League am Mittwoch offenbar doch auf Kylian Mbappé zurückgreifen.

"Wenn Mbappé am Dienstag ein gutes Training absolviert und nichts Außergewöhnliches passiert, wird er am Mittwoch in der Mannschaft sein", erklärte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Atalanta Bergamo (Champions League Viertelfinale: Atalanta Bergamo - Paris Saint Germain, Mi. ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).