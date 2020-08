FC Bayern: Thiago zum FC Liverpool? Rummenigge deutet England als Ziel an

Goretzka: So ändert sich mit Thiago mein Spiel

Die Zeichen stehen auf Trennung bei Thiago und dem FC Bayern. Auch wenn Trainer Hansi Flick den Spanier gerne halten würde, dürfte das Champions-League-Turnier in Lissabon eine Art Abschiedstournee für ihn werden. ( Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Das deutete nun auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge an. "Thiago ist jetzt 29, sobald die 3 vorne steht, wird es schwieriger, einen Topklub in Europa zu finden", sagte Rummenigge der AZ mit Blick auf die Wechselabsichten: "Deshalb muss man ein bisschen Verständnis dafür haben."

Der Boss gab sogar einen Hinweis auf das mögliche Ziel des Edeltechnikers. "Thiago hatte einen Top-Klub in Spanien, einen Top-Klub in Deutschland - vielleicht möchte er noch zu einem Top-Klub in England", meinte Rummenigge vielsagend.