Boxen: Mike Tyson verschiebt Comeback-Kampf auf November

Nächstes Austeil-Video! Hier boxt sich Tyson in Form

Mike Tyson verschiebt sein Box-Comeback um zwei Monate. Der 54-Jährige will damit mehr Menschen ermöglichen, "das größte Comeback der Boxgeschichte zu sehen".

Der Schaukampf des ehemaligen Box-Weltmeisters Mike Tyson ist auf den 28. November verschoben worden. Das teilte der Schwergewichtler am Dienstag mit. Ursprünglich hatte der 54-Jährige Tyson am 12. September in Los Angeles gegen seinen drei Jahre jüngeren Landsmann Roy Jones jr. antreten wollen.