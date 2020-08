BVB: Erling Haaland über Nummer 9 und Fitness-Geheimnis

In seiner ersten Halb-Serie für den BVB erzielte der Winter-Zugang (kam von RB Salzburg) 16 Tore in 18 Pflichtspielen. Rechnet man die Partien für Ex-Klub Salzburg mit ein, kam der 20-Jährige in der Saison 2019/2020 auf starke 44 Tore in 40 Spielen.