Pierre-Emile Höjbjerg wechselt von Southampton zu Tottenham Hotspur

Wie die Spurs am Dienstag bekanntgaben, erhält der Däne einen Fünfjahresvertrag beim Team von Trainer Jose Mourinho. Laut Medienberichten kostet der frühere Spieler des FC Bayern umgerechnet 18 Millionen Euro (15 Mio. Pfund).

"Ich weiß, was ich will, der Verein weiß es auch. Ich will irgendwann auf einem noch höheren Level spielen als derzeit", hatte Höjbjerg bereits im Mai im SPORT1-Interview erklärt.