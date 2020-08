Champions League: Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von Turniermodus

Karl-Heinz Rummenigge hält viel vom neuen Modus in der Champions League. Der Boss des FC Bayern München kann sich diesen auch in Zukunft vorstellen.

Das Final-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August) sei wie eine "europäische Klub-WM. Du musst wahnsinnig konzentriert und auf den Punkt topfit sein", sagte der Vorstandvorsitzende des FC Bayern München bei der Begehung der im Bau befindlichen neuen FC Bayern Welt in München.

Rummenigge: "Größter Thrill ist das K.-o.-System"

Bayern-Boss will Qualität statt Quantität

In Richtung diskutierter Reform ergänzte Rummenigge: "Ich glaube nicht, dass wir eine vergrößerte Gruppenphase brauchen, die Gruppenphase ist jetzt schon mit acht Gruppen und vier Mannschaften am vierten oder fünften Spieltag entschieden. Das ist nicht das, was die Zuschauer aus den Sesseln haut." Seiner Meinung nach solle man eine Reform finden, die die Champions League attraktiver und nicht breiter mache. "Ich bin ein Freund der Qualität und nicht der Quantität."

Doch auch wenn es für die Bayern gegen den FC Barcelona im Viertelfinale am Freitag gleich "sehr schwer" werde, sei die Mannschaft "dazu in der Lage", das Halbfinale am 19. August zu erreichen. Vor allem Trainer Hansi Flick habe sein Vertrauen: "Seitdem Hansi das übernommen hat, läuft es ja wie geschnitten Brot." (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER)