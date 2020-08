Rückkehr von Fans in die Stadien: 3. Liga will vorsichtig agieren

In der 3. Liga, die am 18. September in ihre 13. Saison geht, sind Zuschauereinnahmen für die Klubs wesentlich bedeutender als in der Bundesliga. "Es bleibt unser übergeordnetes Interesse, wieder Menschen in die Stadien zu bringen", sagte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschuss 3. Liga, und fügte an: "Aber gerade vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen tragen wir eine große Verantwortung. Die Lage bleibt dynamisch und die Voraussetzungen in den einzelnen Vereinen und Ländern sind breit gefächert."