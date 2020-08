Galopp: Barney Roy startet auch beim großen Preis von Europa in Köln

Barney Roy und William Buick starten beim großen Preis von Europa in Köln © Imago

Nach dem Sieg beim Dallmayr-Preis in München, startet Barney Roy mit Jockey William Buick nun doch überraschend beim großen Preis von Europa in Köln.

Spektakuläre Nachnennung für den 58. Preis von Europa in Köln. Das Galopp-Event ist kurzfristig um einen Hochkaräter aufgestockt worden.

Das Sieger-Pferd des großen Dallmayr-Preises, Barney Roy wird am Samstag zum zweiten Mal in Deutschland an den Start gehen.