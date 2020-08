Jadon Sancho doch vom BVB zu ManUnited? Experten gehen von Transfer aus

Manchester United will das Ende im Transfer-Poker um Jadon Sancho offenbar nicht wahrhaben. Frühere Top-Spieler gehen davon aus, dass der Engländer den BVB verlässt.

Am Montag, kurz nach der Ankunft im Trainingslager in Bad Ragaz, sprach Sportdirektor Michael Zorc Klartext. Der Tenor: Jadon Sancho wird Borussia Dortmund in diesem Sommer nicht verlassen.