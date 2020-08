FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge lässt Lewandowski auf Goldenen Ball hoffen

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge deutet auf einem Medientermin an, dass die abgesagte Auszeichnung zum weltbesten Spieler womöglich doch noch verliehen wird.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Angreifer Robert Lewandowski Hoffnung gemacht, dass der Pole in diesem Jahr womöglich doch zum weltbesten Spieler gekürt wird.

"Ich habe mit Gianni Infantino (FIFA-Präsident, Anm.d.Red. ) telefoniert", sagte Rummenigge am Dienstag bei der Begehung der im Bau befindlichen neuen FC Bayern Welt in München.

Die FIFA hatte ihre jährliche Ehrung "The Best" schon Mitte Mai für nicht angebracht erklärt.

Lewandowski sei "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht", sagte Rummenigge und sprach sich erneut für eine Wahl zum Weltfußballer des Polen aus: "Robert hätte es verdient."

Ob Lewandowski im Fall der Fälle die Trophäe wirklich mit nach München bringen würde, hängt wesentlich auch vom Abschneiden der Bayern in der Champions League und dem Auftritt des Polen gerade im Viertelfinalvergleich mit Lionel Messi ab.

Rummenigge hat "Riesenrespekt vor Messi"

"Ich habe einen Riesenrespekt vor Messi", sagte Rummenigge. "Er hat etwas, was kaum ein anderer hat: Er kann Spiele im Alleingang entscheiden."

Man müsse Messi (33) im Duell am Freitag (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER) "aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen. Dann haben wir gute Voraussetzungen", betonte der Bayern-Boss. Messi sei immerhin "der Superstar des letzten Jahrzehnts".