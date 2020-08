Formel 1: Nico Hülkenberg verhandelt mit zwei Teams

Am vergangenen Wochenende warb Nico Hülkenberg mit seinem Vertretungs-Auftritt im Racing Point für seine Zukunft in der Formel 1. Er selbst spricht von zwei Optionen.

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg darf sich nach seiner erfolgreichen Werbefahrt in seinem Racing Point in Silverstone Hoffnungen auf ein Cockpit für die Saison 2021 machen.

Er habe nach Rang drei am Samstag im Qualifying und Platz sieben am Sonntag im Rennen in Silverstone aber keine gesteigerten Hoffnungen, so Hülkenberg weiter.