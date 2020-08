Golf: Collin Morikawa holt erstes Major-Turnier - Winkt goldene Zukunft?

Das 16. Loch, ein Par 4 auf dem Kurs der PGA Championship in San Francisco wird Golf-Shootingstar Collin Morikawa für immer in Erinnerung bleiben.

Mit einem Traum-Abschlag bis kurz vor die Fahne legte er am Sonntag den Grundstein für sein Eagle. Wenige Minuten später war es dann perfekt: Der 23 Jahre alte Morikawa hat sein erstes Major-Turnier gewonnen . "Das sind die Momente, an die ich mich ein Leben lang erinnern werde", sagte der ehemalige Student der University of California nach seinem Coup.

Morikawa: Vergleich mit Superstars "wäre vermessen"

So waren mit Rory McIlroy und Jack Nicklaus seit dem zweiten Weltkrieg nur zwei Spieler jünger bei ihrem ersten Sieg bei der PGA Championship. Tiger Woods war bei seinem Debüt in San Francisco ein paar Tage älter als Morikawa.

"Meine Karriere geht ja gerade erst los", scherzte die neue US-Golf-Hoffnung, nachdem ihm beim Hochrecken der Siegertrophäe der Deckel heruntergefallen war. Die mangelnde Erfahrung im Stemmen von Trophäen möchte er schnellstmöglich wett machen. So kündigte Morikawa an: "Ich will nicht nur Majors gewinnen. Ich will jedes Turnier gewinnen."

Jordan Spieth abgestürzt nach Dominanz

Einen ähnlichen, plötzlichen Sprung ins Rampenlicht auf der Golf-Tour erlebte 2017 auch Jordan Spieth. Damals gewann der US-Amerikaner im Alter von 23 Jahren das Major-Turnier "The Open" und war damit nur noch ein Turnier vom Karriere-Grand-Slam entfernt. Zwei Jahre zuvor hatte Spieth bereits die US Open und das Masters für sich entschieden.

PLATZ 1 - TIGER WOODS Der US-Golfer gehört schon jetzt zu den Besten des Golfs. Dank seiner zahlreichen Erfolge - darunter 15 Majorsiege und 82 PGA-Tour-Siege - führt er die Liste der größten Golfer aller Zeiten an. Sein Jahresverdienst wird auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt © Getty Images

PLATZ 2 - JACK NICKLAUS: 18 Majorsiege hat The Golden Bear auf seinem Konto - so viele wie kein anderer Golfer. Seit 1974 ist Nicklaus Teil der World Golf Hall of Fame. Nach seiner aktiven Golf-Karriere hat sich der Amerikaner der Golfplatzarchitektur gewidmet © Getty Images

PLATZ 3 - ARNOLD PALMER: Auch der dritte Platz geht an einen Amerikaner. Im Gegensatz zu Woods und Nicklaus hat er zwar "nur" sieben Majorsiege, prägte aber seine ganz eigene Golf-Ära. Denn durch seine starke TV-Präsenz machte er den Sport volksnaher und populärer. Der Publikumsliebling verstarb 2016 © Getty Images

PLATZ 4 - BEN HOGAN: Hogan war sowohl auf als auch neben dem Platz ein Held. Neun Majorsiege machen ihn zu einem der erfolgreichsten Golfer. 1949 erlitt Hogan einen schweren Autounfall, bei dem er sich schwer verletzte. Gegen jede Erwartung kämpfte er sich zurück und konnte weitere Erfolge feiern. Auch er wurde in die World Golf Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

PLATZ 5 - BOBBY JONES: In der Zeit zwischen 1923 und 1930 sammelte Jones nahezu alles ein, was es zu gewinnen gab. Insgesamt 13 Major-Turnier konnte er für sich entscheiden - eine Rekordmarke, die erst durch Jack Nicklaus gebrochen wurde. 1930 gewann Jones sogar den Grand Slam - vier Major-Turniere in einem Jahr. Eine Marke, die bis heute keiner erreicht hat © imago

PLATZ 6 - GARY PLAYER: Der kleine Mann in schwarz war nicht nur ein erfolgreicher Golfer, sondern auch ein wichtiger internationaler Botschafter des Sports. Der Südafrikaner hatte aufgrund seiner stets schwarzen Kleidung den Spitznamen "Black Knight". Neun Majorsiege und über 160 Turniersiege kann Player verzeichnen © Getty Images

PLATZ 7 - WALTER HAGEN: Nach Woods, Nicklaus und Jones hat Hagen die meisten Majorsiege (11) in der Golfgeschichte. Er hatte eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Golfs und gehört zu den großen Pionieren des Golfsports. Der amerikanische Golfprofi starb 1969 mit 76 Jahren © Getty Images

PLATZ 9 - TOM WATSON: Er ist der Star der British Open. Watson spielt mit seinen acht Majorsiegen - davon fünf British-Open-Siege - in der oberen Golfliga mit. Besonders berühmt sind seine Matches mit Legende Jack Nicklaus. Bei beiden Turnieren ging Watson als Sieger vom Platz © Getty Images

PLATZ 10 - HARRY VARDON: Sieben Major-Titel sammelte Vardon, der 1870 auf den Kanalinseln geboren wurde. Sechs Mal triumphierte er bei The Open und entwarf später als Architekt mehrere Golfplätze. Noch heute wird der Spieler mit dem niedrigsten Schlagdurchschnitt auf der PGA-Tour die Vardon Trophy. Auf der European Tour erhält der Gewinner der Geldrangliste die Harry Vardon Trophy © imago

PLATZ 11 - GENE SARAZEN (r.): Die beeindruckende Karriere des amerikanischen Golfprofis umfasst mitunter sieben Majorsiege. Als einer der wenigen Golfer konnte er in allen vier Majors Erfolge feiern. Sarazen sorgte während seiner Karriere für ein ganz besonderes Debüt. 1935 etablierte er mit seinem "Schlag, der auf der ganzen Welt gehört wurde", den Golf-Begriff Albatros (drei Schläge unter Par) © Getty Images

PLATZ 12 - BYRON NELSON: Bei Nelson steht vor allem seine unglaubliche Saison 1945 im Vordergrund. Er gewann 18 US-Turniere - davon elf in Folge. Diesen Rekord zu brechen ist nahezu unmöglich. Hinzu kommen insgesamt fünf Majorsiege, die Nelson zurecht zu den größten Golfern empor hebt © Getty Images

PLATZ 13 - PHIL MICKELSON: Fünf Majorsiege, davon drei Masters, ein British Open und ein PGA Championship - Mickelson sammelt Erfolge und das nicht auf einmal, sondern über viele Jahre verteilt - so auch 44 PGA-Tour-Siege. Ans Aufhören denkt Mickelson noch lange nicht © Getty Images

PLATZ 14 - BERNHARD LANGER: Obwohl Langer lediglich zwei Majorsiege feiern konnte, macht ihn seine einzigartige Rolle als erster wirklich prominenter Golfer in Deutschland zu einem der Größten des Golfsports. Nach seinem Überraschungssieg 1985 bei den Masters nahm seine Karriere Fahrt auf und bescherte ihm zahlreiche Turniersiege © Getty Images

PLATZ 15 - LEE TREVINO: Ein Blitzschlag hat den Golfprofi während seiner Karriere geschwächt - aber in keinem Fall für ein vorzeitiges Ende gesorgt. Einen seine sechs Majorsiege feierte er noch nach seinem Unfall. Der Amerikaner fiel vor allem durch seinen Humor und seine flotten Sprüche auf. So sagte er unter anderem: "Ich habe die Tour 1967 gespielt und Witze erzählt, und niemand hat gelacht. Dann habe ich die Open im nächsten Jahr gewonnen und die gleichen Witze erzählt und alle haben höllisch gelacht" © Getty Images

PLATZ 16 - NICK FALDO: Faldo durfte sich bereits über sechs Majorsiege freuen. Er zählt zu den besten Golfern Europas und hat als Engländer vor allem in seinem Heimatland hohes Ansehen - nicht zuletzt, weil die Queen persönlich ihn zum Sir Nicholas Alexander Faldo geschlagen hat. Sein bisher gewonnenes Preisgeld soll bei 10 Millionen Pfund liegen © Getty Images

PLATZ 17 - SEVERIANO BALLESTEROS: Er gehört neben Nick Faldo, Bernhard Langer, Sandy Lyle und Ian Woosnam zu den "Big Five" des Golfsports. Diese europäischen Sportler sind alle innerhalb von zwölf Monaten geboren und haben mindestens ein Major für sich entschieden. Der Spanier glänzte mit fünf Majorsiegen. Im Alter von 54 Jahren verstarb er an Krebs. Er war mit dafür verantwortlich, dass ein Ableger des Ryder Cups auch auf europäischem Boden ausgetragen wurde © Getty Images

PLATZ 18 - BILLY CASPER: Der 2015 verstorbene Casper erreichte in seiner Profikarriere drei Majorsiege und allgemein über 60 Turniersiege. Besonders erfolgreich war er im Ryder Cup. Immer wieder wird er als einer der am meisten unterschätzten Golfer aller Zeiten gesehen, denn er stand immer im direkten Vergleich zu Arnold Palmer, Jack Nicklaus und Gary Player, die die Golf-Tour über Jahre dominierten © Getty Images

PLATZ 20 - VIJAY SINGH: Singh hat drei Majors in seiner bisherigen Karriere gewonnen - seinen ersten Majorsieg erreichte er 1998. Fünf Jahre später spielte er sich zum ersten Mal an die Spitze der Geldrangliste. Zudem ging er bei 34 PGA-Turnieren als Sieger vom Platz © Getty Images

Schmaler Grat im Golf

Der ehemalige Weltranglistenerste hat Form sowie Selbstvertrauen komplett verloren und ist in der Weltrangliste bis auf Platz 60 abgerutscht. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Optimierungssucht hat Spieth sein einst so beeindruckendes Spiel für den Moment komplett zerstört.

In den vergangenen Wochen fiel Gareth Bale vor allem durch eine Provokation in Richtung seines Arbeitgebers Real Madrid auf - nach der geglückten Qualifikation mit seinem Heimatland Wales für die Europameisterschaft 2020 posierte er mit einer Fahne, auf der stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge" © Getty Images

Bale hat es sich mit den eigenen Fans bei Real Madrid sowieso bereits verscherzt, sie werfen ihm fehlende Identifikation vor. Zumal Bale ein anderes sportliches Hobby gefunden hat, das ihm derzeit offenbar näher am Herzen liegt als die "Königlichen" © Getty Images

Der 30-Jährige hat den Golfsport für sich entdeckt und lässt auch keine Möglichkeit aus, seine Zuneigung zum Schläger zu betonen. Bale wäre aber nicht der Erste, der den Sprung in den Golfsport wagt. SPORT1 präsentiert die Sportler, die ihr Glück nach oder neben der ersten aktiven Karriere im Golf gefunden haben © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock

STEPHEN CURRY: Der momentan verletzte Point Guard der Golden State Warriors ist einer der besten Distanzschützen der NBA-Geschichte und mit zwei "Most Valuable Player"-Auszeichnungen einer der besten Basketballspieler der Welt © Getty Images

Anzeige

Aber auch der Golfsport hat es ihm angetan. Beim "Elli Mae Classic"-Turnier der "Web.com"-Tour spielt Curry zwei respektable Runden. Am Ende verpasst er den Cut allerdings dennoch deutlich © Getty Images

TONY ROMO: Bis 2016 war 39-Jährige Quarterback der Dallas Cowboys in der NFL in den USA. Schon bevor seine Karriere in der besten Football-Liga der Welt überhaupt losgeht, spielt er erste Qualifikations-Turniere auf der PGA-Tour © Getty Images

In den Jahren 2003 und 2004 versucht Romo sich erstmals für die US-Open zu qualifizieren - scheitert jedoch in einem der vielen Quali-Turniere. Nach seinem Karriereende erfolgt 2017 dann der nächste Versuch. Auch hier reicht es nicht für den Einzug in die nächste Qualifikations-Gruppe © Getty Images

NIGEL MANSELL: Der Brite wird 1992 Formel-1-Weltmeister im Renault und stellt den damaligen Rekord von neun siegen Siegen und 14 Poles in 16 Rennen auf. Nur ein Jahr später gelingt ihm der Sieg bei der Indy Car World Series. Bis heute ist er damit der einzige, der gleichzeitig Meister beider Rennserien war © Getty Images

Anzeige

Durch seine Freundschaft mit dem ehemaligen Weltklasse-Golfer Greg Norman erhält Mansell eine Wildcard für die Australian Open 1988. Er beendet die erste Runde mit nur 77 Schlägen. Durch einen Muskelriss im linken Arm gehandicapt, spielt er in der zweiten Runde allerdings 14 über Par. Weitere Teilnahmen an den Balearic Open 1989 und den South Australian Open folgen © Getty Images

IVAN LENDL: In den 1980er-Jahren einer der führenden Tennisspieler auf diesem Planeten - gewinnt in seiner 17 Jahre dauernden Karriere acht Grand-Slam-Titel. In seiner Amtszeit als Trainer formt er Andy Murray zur Nummer Eins der Weltrangliste. Zuletzt als Coach von Alexander Zverev tätig © Getty Images

Eben dieser warf ihm vor, dass sein Fokus eher auf dem Golfen als auf der Trainertätigkeit liegen würde - was schlussendlich wohl auch ein Grund für die Trennung war. Lendl nimmt 2008 an einem Qualifikationsturnier für die US Open teil, scheitert jedoch. Seine beste Runde bei einem PGA-Turnier spielt er bei den Dominion Open im Jahr 1999 mit 76 Schlägen © Getty Images

YEVGENY KAFELNIKOV: Der Russe gewinnt die French Open 1996, die Australian Open 1999 und die Olympischen Spiele 2000. Dazu steht er fünf Wochen an der Weltranglistenspitze © Getty Images

Anzeige

Im Golf ist er nicht ganz so erfolgreich. Trotz 20 Teilnahmen an European- und Challenger Turnieren schafft er nie den Cut. 2011 feiert Kafelnikov dann aber seinen ersten großen Erfolg im Golfsport mit dem russischen Meistertitel. Fünf Jahre später bleibt sein Versuch, sich für Olympia in Rio zu qualifizieren, vergebens © Getty Images

SCOTT DRAPER: Der dritte Tennisspieler im Bunde ist der heute 45-jährige Australier. Mit seiner Landsfrau Samantha Stosur gewinnt er den gemischten Doppel-Wettbewerb bei den Australian Open 2005. Noch im selben Jahr tritt er von der Profibühne im Tennis ab © Getty Images

Keine sieben Tage nach dem Grand-Slam-Triumph in Melbourne gibt Draper sein Debüt auf der PGA-Bühne beim Victorian PGA Championship. Er ist bis heute der einzige Profisportler, der auf der ATP- und der PGA-Tour ein Turnier gewinnt (NSW PGA Championship 2007) © Getty Images

BABE RUTH: Die Baseball-Legende schwingt nach seiner "ersten" Karriere auch den Golfschläger sehr gut. So gewinnt Ruth sechs Turniere auf der PGA Tour. Bei den Masters 1941 wird er Dritter, ein Jahr darauf Vierter © Getty Images

Anzeige

JOE LOUIS: Der "braune Bomber" gilt als einer der besten Boxer aller Zeiten. Durch seine Teilnahme an den San Diego Open 1952 ebnet den Weg für farbige Männer in den Golfsport - wird aber selbst nie Profi © Getty Images

MILDRED DIDRIKSON ZAHARIAS: Die US-Amerikanerin nimmt 1932 an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil und gewinnt in der Leichtathletik zweimal Gold und dazu eine Silbermedaille. Sie gilt als sportliches Ausnahmetalent © Getty Images

Das zeigt sich später auch beim Golf. Sie gewinnt 41 LPGA-Events und zehn Major-Turniere. Damit steht sie auf Platz vier der All-Time-Liste © Getty Images