DrDisrespect versucht sich als Game Designer - Rogue Company

Nach seinem spektakulären wie überraschenden Twitch-Aus verlagerte DrDisrespect seinen Streaming-Mittelpunkt auf YouTube. Hier agiert er in gewohnter Weise: prollig, direkt und für die meisten seiner Zuschauer unterhaltend. Mit Rogue Company hat der für seine PUBG-Übertragungen bekannte Streamer ein neues "Lieblingsspiel" entdeckt. Anscheinend ist er von diesem so begeistert, dass er sich nun als Game-Designer versuchen möchte.

Der Doc nahm die Herausforderung an und kommentierte das Ganze mit "It's go time. I'm in". Wann und ob es die DrDisrespect-Map innerhalb des Spiels geben wird, bleibt entsprechend abzuwarten.