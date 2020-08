Anzeige

BVB: Jadon Sancho und Co. - Manchester United sauer auf Borussia Dortmund Warum United sauer auf den BVB ist

Der Sancho-Deal in der Analyse: So geht es jetzt weiter

L. von Hoyer, P. Berger

Jadon Sancho wird vorerst nicht zu Manchester United wechseln. Für Borussia Dortmund ein Coup, die Red Devils sind sauer auf den BVB. Und das nicht zum ersten Mal.

Die Social-Media-Abteilung von Borussia Dortmund konnte es nach der Ansage von Sportchef Michael Zorc nicht lassen, Salz in die frische Wunde der Fans und Verantwortlichen von Manchester United zu streuen.

Die englische Twitter-Seite des BVB postete am späten Montagabend ein Foto von Jadon Sancho mit der Überschrift: "You love to see it".

Anzeige

Sancho ist auf dem Bild im schwarz-gelben Trikot zu sehen und mit einem breiten Grinsen.

Fans und Verantwortliche von United verärgert

Zuvor hatte Zorc klargestellt, dass Sancho in Dortmund bleiben wird, seinen Vertrag sogar schon im letzten Sommer bis 2023 verlängert hat und eben nicht nach Manchester wechselt, wie es viele Fußball-Fans und -Experten vermutet hatten.

Selbst Sanchos Mitspieler waren von dessen Verbleib überrascht. "Wir wussten das - bis Michael Zorc zu den Medien sprach - auch nicht vorher. Natürlich sind wir sehr happy über die Nachricht", sagte etwa Axel Witsel.

Auf der Insel hat die Nachricht aus Bad Ragaz, wo der BVB derzeit sein Trainingslager abhält, gesessen, wie auch die gefühlte Provokation danach. "Einfach nur respektlos", brachte ein englischer User unter dem Tweet der Borussia die Stimmung der United-Fans auf den Punkt.

Nach der erreichten Qualifikation für die Champions League hatten die Fans vehement von ihrem Klub gefordert, Sancho endlich als Neuzugang vorzustellen. Für viele schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, umso tiefer sitzt nun der Frust.

Auch die Verantwortlichen der Red Devils hatten wohl eine ordentliche Krawatte. Immerhin versuchen sie seit Monaten einen Deal auf die Beine zu stellen, Sancho ist das große Transferziel des Klubs.

Anzeige

Vertrag heimlich verlängert! Hier spricht Zorc Klartext zu Sancho

Sancho nach BVB-Test: "Liebe es, mit diesen Jungs zu spielen"

Daher war die Wut in Manchester noch lange nicht abgeebbt, als Sancho am Mittwoch nach dem 6:0-Testspielsieg der Dortmunder gegen den SCR Altach ein Bekenntnis in Schwarz-Gelb lieferte.

"Ich liebe es, mit diesen Jungs zu spielen. Es ist ein besonderer Haufen", erklärte der 20-Jährige. "Ich bin wirklich glücklich, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und sie zu führen."

Trotz der Ansage von Zorc und den Worten Sanchos will United aber nicht aufgeben. Vielmehr wollen sie ein Ende des Deals gar nicht erst wahrhaben. Laut Informationen von ESPN sollen die Verantwortlichen weiter alles versuchen, um den englischen Nationalspieler doch noch auf die Insel zu holen.

BVB furios! Bellingham und Haaland glänzen bei Kantersieg

Der frühere Bayern-Profi Owen Hargreaves, inzwischen TV-Experte, glaubt sogar an einen "großen Bluff" der Dortmunder. "Es geht nur darum, etwas mehr Geld rauszuholen. Das ist die Natur der Sache", sagte Hargreaves in einer Talkrunde beim Sender BT Sport und fügte hinzu: "Ich denke, Sancho wird in Kürze ein ManUnited-Spieler."

Engländer zweifeln an Sancho-Bekenntnis

Die Sun streute Zweifel an Sanchos weiterer Identifikation mit dem BVB. Die Boulevard-Zeitung behauptet, dass Sancho jegliche Aussagen zu seiner Zukunft verweigere und im Hintergrund Berater und Zwischenhändler weiterhin an einem Wechsel in diesem Sommer arbeiteten.

Laut Sun soll Sancho sogar vom BVB zu diesem Bekenntnis genötigt worden sein, sein Herz würde weiterhin auf einen Wechsel zu Manchester United hoffen. Das berichtete am Donnerstagmittag auch die seriöser einzuordnende Zeitung Times.

Anzeige

Währenddessen bemängeln Klub-Chef Ed Woodward und Chef-Unterhändler Matt Judge nach Medienberichten, dass sich die Verhandlungen schon von Anfang an ziehen wie ein Kaugummi. Von Woche zu Woche sollen sie verärgerter über das Vorgehen von Zorc und Co. gewesen sein.

Der Sancho-Kosmos: So tickt der BVB-Youngster

Ein nicht unerheblicher Streitpunkt: Die Schwarz-Gelben bestanden darauf, dass die Gespräche zu jeder Zeit von einem unabhängigen Berater geführt wurden. Dieser soll der Schweizer Marco Lichtsteiner, Bruder des früheren Weltklasse-Verteidigers Stephan Lichtsteiner, sein.

Dieser ungewöhnliche Schritt soll die Verhandlungen erschwert und vor allem verschleppt haben, meinen die Verantwortlichen aus dem Südwesten von Manchester.

Haaland, Bellingham und Witsel entschieden sich für den BVB

Die Fans des großen Rivalen Manchester City hatten hingegen einiges an Spott übrig. "Ich war schon immer ein großer BVB-Fan", twitterte ein City-Anhänger. Er dürfte damit auch auf die vergangenen Jahre angespielt haben, denn es ist nicht das erste Mal, dass Manchester United angefressen nach Dortmund blickt.

Erling Haaland etwa wurde vor seinem Wechsel nach Dortmund im Januar auch von United umworben. Der Norweger soll sogar schon bei den Red Devils zugesagt haben, bevor er es sich doch anders überlegte.

The Athletic berichtetet, dass Haaland die Zusage United-Coach Ole Gunnar Solskjaer und Woodward bei einem Treffen in Salzburg gegeben haben soll, wo der Stürmer vor seinem Wechsel nach Deutschland auf Torejagd ging. Bei dem Gespräch war Haalands Berater Mino Raiola allerdings nicht anwesend.

Mega-Fehlschuss! BVB-Youngster scheitert vor dem leeren Tor

Anzeige

Auch bei zwei anderen Transferzielen hatte United das Nachsehen: Youngster Jude Bellingham war schon auf dem Gelände in Manchester herumgeführt worden, ehe er Dortmund den Zuschlag gab. Auch Witsel entschied sich gegen Manchester und für Dortmund. Der Belgier wechselte im Sommer 2018 aus China zum BVB und ist seither ein Leistungsträger und Führungsspieler im Mittelfeld.

Der Dritte im Bunde ist Thomas Delaney. Auch er ging im Sommer 2018 zur Borussia. Der Däne, der zuvor bei Werder Bremen auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurde ebenfalls von United umworben - auch hier schaute der englische Klub in die Röhre.

Kagawa und Mkhitaryan enttäuschten

Wenig Glück hatte United zudem mit zwei Spielern, die in den vergangenen Jahren von Dortmund nach Manchester wechselten. Im Jahr 2012 eisten die Red Devils Shinji Kagawa für 16 Millionen Euro vom BVB los und im Jahr 2016 Henrikh Mkhitaryan für stolze 42 Millionen Euro.

Timo Werner gehört mit den 53 Millionen Euro Ablösesumme, die der FC Chelsea an RB Leipzig überweist, zu den wertvollsten Abgängen der Bundesliga-Geschichte. SPORT1 zeigt die Top Ten der teuersten Exporte © Getty Images PLATZ 10 - GRANIT XHAKA: Der Schweizer verließ die Bundesliga Richtung England. 45 Millionen Euro zahlte der FC Arsenal 2016 an Borussia Mönchengladbach © Getty Images PLATZ 9 - DOUGLAS COSTA: Der Transfer des Brasilianers zu Juventus Turin spülte 2018 rund 46 Millionen Euro in die Kassen des FC Bayern © Getty Images PLATZ 8 - LEROY SANÉ: Seine Liaison mit dem FC Schalke 04 endete 2016, als Manchester City den Knappen 50 Millionen Euro überwies © Getty Images Anzeige PLATZ 7 - TIMO WERNER: Der FC Chelsea lässt sich die Dienste des Nationalstürmers 53 Millionen Euro Ablöse kosten. Am 18. Juni 2020 wird der Wechsel offiziell © Getty Images PLATZ 6 - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Nach reichlich Ärger mit den Schwarzgelben verkauft der BVB den Angreifer im Winter 2018 für 63,75 Millionen Euro an den FC Arsenal © Getty Images PLATZ 5 - CHRISTIAN PULISIC: Borussia Dortmund ist bekannt dafür, mit günstig verpflichteten jungen Spielern Jahre später viel Kohle einzunehmen. Der Verkauf von Christian Pulisic bringt dem BVB im Sommer 2019 64 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 3 - NABY KEITA: Der teuerste Leipzig-Verkauf aller Zeiten ist der Mittelfeldspieler, den es 2018 für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool und Jürgen Klopp zieht © Getty Images Anzeige PLATZ 3 - LUKA JOVIC: Ebenso teuer ist der Serbe, der bei Eintracht Frankfurt zum Star wird, sich aber im Sommer 2019 zu höheren Dingen bei Real Madrid berufen fühlt © Getty Images PLATZ 2 - KEVIN DE BRUYNE: Im Dress des VfL Wolfsburg entwickelt sich der Belgier zum Weltklassespieler. Mit einer Ablöse von 74 Millionen Euro, die Manchester City 2015 an den VfL überwies, ist De Bruyne der zweitteuerste Bundesliga-Export © Getty Images PLATZ 1 - OUSMANE DEMBÉLÉ: Der Flügelspieler knackt die dreistellige Millionensumme. 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) lässt sich der FC Barcelona 2017 den Fran zosen kosten, der sich zuvor beim BVB mit reichlich Theater unbeliebt gemacht hat © Getty Images

Beide entpuppten sich im Old Trafford allerdings als Flop. Kagawa wechselte schon im Sommer 2014 - für nur noch acht Millionen Euro - zurück nach Dortmund. Mkhitaryan ließ ManUnited im Januar 2018 für 34 Millionen Euro zum FC Arsenal ziehen.