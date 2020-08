Manchester United - FC Kopenhagen 1:0, Johnsson mit Lob überschüttet

Ole-Gunnar Solskjaer wusste nach dem Viertelfinale in der Europa League, warum sich sein Team gegen den Außenseiter FC Kopenhagen so schwer getan hatte.

Tatsächlich hatte Karl-Johan Johnsson vielleicht das beste Spiel seiner Karriere gezeigt. 13 Paraden verzeichnete der 30-Jährige in der Partie, so viele Bälle hatte in der Europa League seit 2009 kein Torwart mehr in einer Partie abgewehrt.