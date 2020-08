Werder Bremen: Tahith Chong erhält Freigabe von Solskjaer für Leihe

"Der Junge will unbedingt zu Werder"

Doch nicht nur der SVW, sondern auch Chong selbst, befürwortet eine Leihe an die Weser. "Der Junge will unbedingt zu Werder", sagte Chongs Berater Alkan. Geht es nach ihm, soll der Deal zeitnah über die Bühne gehen. "Er will so schnell wie möglich in der Vorbereitung dabei sein, um sich rasch zurechtzufinden."