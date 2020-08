Europa League: Romelu Lukaku hebt Spiel von Inter Mailand auf ein neues Level

Willkommen im Klub der 100er: Antoine Griezmann wechselte im Sommer per Klausel für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona. Doch Atlético beharrte auf einer Nachzahlung, die nun fällig wurde und Griezmann im Ranking nochmals klettern lässt. SPORT1 zeigt die teuersten Transfers der Fußball-Geschichte (reine Ablöse, ohne eventuelle Boni) © Getty Images

PLATZ 5 - PHILIPPE COUTINHO, 120 MILLIONEN EURO ABLÖSE: Monatelang ging es hin und her, am Ende aber bekamen der Brasilianer und der FC Barcelona ihren Willen. Liverpool ließ Coutinho für rund 120 Millionen Euro zu Barca ziehen © Getty Images

PLATZ 4 - JOAO FÉLIX, 126 MILLIONEN EURO ABLÖSE: In nur einer Saison katapultierte sich der 19-Jährige zum teuersten Teenager der Welt. Nach 20 Toren in 43 Pflichtspielen war der "neue Ronaldo" für Benfica nicht mehr zu halten. Atlético griff beim Portugiesen zu und zahlt 126 Millionen Euro für ihn © Getty Images

PLATZ 2 - KYLIAN MBAPPÉ, 180 MILLIONEN EURO ABLÖSE: AS Monaco schoss der Youngster mit seinen Toren 2017 zum französischen Meistertitel. Anschließend wechselte er zu Paris Saint-Germain. Die Leihe wurde nach einem Jahr per Kaufoption in einen festen Deal umgewandelt © Getty Images