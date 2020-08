NBA: Gary Trent Jr. kommt in Trikot des VfL Bochum zum Spiel

Gary Trent jr. von den Portland Trail Blazers überrascht mit einer mutigen Outfit-Wahl: Der Youngster erscheint in einem Kult-Trikot des VfL Bochum.

Gary Trent Jr. von den Portland Trail Blazers überraschte vor dem Spiel gegen die Philadelphia 76ers in der NBA (124:121) mit einem Kult-Trikot des Zweitligisten.

Trent hatte das berühmte Regenbogen-Trikot der Bochumer aus der Saison 1997/98 an, das damals von Torwart Uwe Gospodarek getragen wurde. Dazu hatte er eine rosarote Brille und eine XXL-Maske auf.

Der 21-Jährige ist offenbar ein echter Fan des Retro-Trikots. Schon beim 30. Geburtstag von Teamkollege Damian Lillard am 15. Juli in der NBA-Bubble in Disney World trug Trent das langärmlige Shirt. Der VfL antwortete dem NBA-Team auch sogleich auf Twitter und schrieb dazu: "Sieht großartig aus."